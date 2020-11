Piazza Affari ancora in rialzo, CNH Industrial festeggia nomina nuovo ceo

Valeria Panigada 18 novembre 2020 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari prosegue i guadagni che hanno portato il Ftse Mib ad aggiornare i massimi a oltre 8 mesi. Dopo un avvio fiacco, l'indice principale della Borsa di Milano prosegue il momento positivo segnando un progresso dello 0,5% in area 21.550 punti, con l'onda lunga dell'annuncio di Moderna circa l'elevata efficacia (oltre il 94%) del suo vaccino.Tra i titoli, si mette in evidenza fin dai primi scambi CNH Industrial con un rialzo del 2,7%. Il titolo festeggia la nomina di Scott Wine come nuovo chief executive officer (ceo). La nomina avrà effetto dal prossimo 4 gennaio. Prosegue il momento positivo di Poste Italiane che mostra un nuovo rialzo con un +1,9%.Fiacca invece Generali (+0,3%) nel giorno della presentazione del nuovo piano che prevede utili in crescita in un range annuo tra il 6 e l’8% e dividendi in crescita tra 4,5 e 5 miliardi. Sul fondo del paniere principale invece scivola Fca con un -0,7% dopo che le immatricolazioni di auto in Europa sono tornate a frenare a ottobre.