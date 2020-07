Piazza Affari ancora debole, si allinea a Borse europee. Enel corre dopo conti e guidance

Valeria Panigada 30 luglio 2020 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove sotto la parità, allineandosi agli altri listini europei e fallendo il tentativo iniziale di reagire dopo la recente debolezza. Dopo un avvio positivo, l'indice Ftse Mib rallenta fino a scivolare in territorio negativo con un -0,75% in area 19.731 punti. Gli investitori devono digerire la raffica di trimestrali societarie, tra cui spiccano Eni, Enel e Generali.Tra i titoli del paniere principale, si mette in evidenza fin dai primi scambi Enel che corre in testa con un balzo di oltre il 2% dopo i conti e la guidance per il 2020. Sul fondo del listino invece DiaSorin con un -1,3%. Debole anche Ubi Banca, in calo dell'1,4% nell'ultimo giorno dell'offerta di Intesa.La seduta sarà movimentata anche da diverse indicazioni macro. Da cerchiare in rosso il Pil tedesco relativo al secondo trimestre 2020 (si tratta della stima preliminare), ma anche il bollettino economico della Bce, e ancora il tasso di disoccupazione in Italia ed Eurozona. Per gli Stati Uniti sotto la lente il Pil annualizzato del secondo trimestre (stima flash) e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione.