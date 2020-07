Piazza Affari accelera: Ftse Mib si avvicina ai 20.000 punti con un balzo del 2,7%

Valeria Panigada 2 luglio 2020 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari accelera insieme agli altri listini d'Europa incoraggiata dai buoni dati sul mercato del lavoro americano, che a giugno hanno mostrato un miglioramento sopra le attese, alimentando le speranze di una ripresa più veloce dopo l'emergenza sanitaria. In questo momento l'indice principale della Borsa di Milano, il Ftse Mib, avanza del 2,7% in area 19.900 punti, sui massimi dallo scorso 9 giugno e approcciandosi a quota 20.000 punti. Intanto i futures sugli indici americani accelerano sopra la parità, suggerendo un avvio di seduta in rialzo per Wall Street.