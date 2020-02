Piazza Affari: Ftse Mib potrebbe scendere verso i 20.000 punti (analisti)

Valeria Panigada 28 febbraio 2020 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

I timori sulla diffusione del coronavirus hanno scatenato il panico sui mercati. Guardando a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib ha rotto il supporto psicologico dei 22.000 punti. "Crediamo che nel medio/breve periodo le pressioni ribassiste legate alle difficoltà globali per contenere la diffusione del coronavirus possano rimanere molto forti, spingendo i prezzi dell’indice italiano verso i 20.000 punti - sostiene Filippo Diodovich, senior strategist di IG Italia - La flessione potrebbe essere ancora più profonda, nel caso in cui l’Oms decidesse di definire il Covid-19 pandemia, decisione che attiverebbe i costosi protocolli di contenimento per la diffusione del virus".