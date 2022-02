Piazza Affari: Ftse Mib, attenzione alla rottura dei 25.000 punti. Quali scenari si aprono?

Valeria Panigada 24 febbraio 2022 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Seduta di fortissima volatilità con l’indice Vix che ha segnato nuovi massimi annuali superando il limite di 36. "Consigliamo forte cautela sui mercati, poiché vediamo alcune commodity salire notevolmente e alcuni titoli azionari scendere vertiginosamente - suggerisce Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia - siamo di fronte ad una giornata caratterizzata da una fortissima instabilità, in cui opportunità potrebbero presentarsi soprattutto tra le materie prime (energetiche petrolio e gas, metalli alluminio, palladio e platino e soft commodities grano mais semi di soia e olio di soia)".Dal punto di vista tecnico, l'esperto di IG Italia non vede positivamente la rottura dei 25.000 punti per il Ftse Mib, e se si dovesse tornare sotto questa soglia si potrebbero creare i presupposti per ulteriori ribassi con target a 24.850 e 24.500. In questo momento l'indice principale di Piazza Affari è in area 24.639 punti con una flessione del 5%."Le azioni che la comunità internazionale intraprenderà contro la Russia determineranno lo scenario dei prossimi giorni: escalation del conflitto, sanzioni troppo pesanti e l’ipotizzata esclusione della Russia dal sistema di pagamenti internazionali SWIFT penalizzerebbe molto il mercato azionario ed il settore bancario italiano, motivo per cui l’Italia è la più tiepida nei confronti di eventuali sanzioni", prosegue Filippo Diodovich, secondo il quale sui mercati, ci si potrà considerare all’interno di un ambiente in ripresa solo oltre i 26.000 punti.