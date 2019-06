Officina Stellare: da oggi vietati ordini senza limiti di prezzo all'indomani del debutto super

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni ordinarie Officina Stellare. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un avviso urgente, in cui precisa che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. Il provvedimento è stato preso all'indomani di un debutto decisamente movimentato a Piazza Affari. Ieri, nel suo primo giorno di quotazione sul listino Aim Italia, Officina Stellare è arrivata a guadagnare quasi il 67% a 10 euro dai 6 del prezzo di collocamento entrando in asta di volatilità per poi chiudere con un balzo del 54,33% a 9,26 euro.