Nexi: titolo sul fondo del listino con un tonfo del 5%, la fusione con SIA sarebbe in stallo

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Nexi a Piazza Affari, che scivola sul fondo del listino principale con una caduta di oltre il 5% in area 15 euro. A pesare sarebbe lo stallo delle negoziazioni per la fusione con SIA, a causa di divergenze sul concambio. "Infatti se da un lato per Nexi c'è come riferimento il prezzo di mercato, che valuta la società circa 10 miliardi, per SIA la situazione è più complessa", scrivono oggi gli analisti di Equita, secondo cui rimane anche da chiarire la posizione di Unicredit, principale cliente di SIA, che dal prossimo anno ha la possibilità di avviare la rinegoziazione di alcuni termini dell'accordo decennale.La sim milanese ribadisce che da un punto di vista fondamentale SIA, visto il forte Dna tecnologico e la leadership nel business del processing di pagamenti digitali, sia più simile a Worldline (che standalone, ex Ingenico, tratta con un P/E 2020-21E di 46x-38x e Ev/Ebitda di 25x-21x), rispetto a Nexi che avrebbe invece una connotazione maggiormente commerciale e che infatti dà in outsourcing la maggioranza delle proprie attività di processing per l'appunto a SIA e Worldline.