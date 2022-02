Nexi: titolo si scalda in scia a buoni risultati e balzo dell'olandese Adyen

Redazione Finanza 9 febbraio 2022 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Nexi si mette in evidenza a Piazza Affari, tra i migliori del paniere Ftse Mib, grazie a un rialzo di circa 3 punti percentuali, che porta il titolo a scambiare in area 13,3 euro. Gli acquisti su Nexi riflettono l'avanzata dell'olandese Adyen che sulla Borsa di Amsterdam balza in avanti di oltre il 10% in scia ai conti. La società di pagamento olandese ha riportato nel secondo trimestre del 2021 volumi in crescita del 72% e sopra le attese. Adyen ha confermato la guidance di medio periodo di crescita deiricavi fra mid-20s e low-30s ed Ebitda margin nel lungo periodo superiore al 65% (consenso per 2022 ricavi +38%, Ebitda margin 63%).