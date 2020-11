Nexi in trattative per fusione con Nets. Titolo crolla a Piazza Affari

Alessandra Caparello 2 novembre 2020 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha concordato con Nets un periodo di esclusiva delle negoziazioni per raggiungere, nei prossimi 10 giorni, un possibile accordo vincolante tra le parti per un’operazione di fusione tra i due gruppi attivi nel settore dei pagamenti digitali in Europa.Lo rende noto la stessa PayTech italiana precisando che l’integrazione di Nexi con il gruppo Nets si inquadrerebbe nel contesto del rapido consolidamento in atto a livello internazionale ed europeo nel settore dei pagamenti digitali, già prospettato nell’ambito dell’annunciata operazione di fusione con SIA. L’eventuale integrazione darebbe vita al principale Player europeo nel panorama dei servizi di pagamento digitali con livelli di scala, tecnologia, competenze e portafoglio prodotti senza precedenti in grado di servire in modo unico tutti i segmenti di clientela.L’attuazione della potenziale integrazione – si legge in una nota - resta in ogni caso condizionata, tra gli altri, alla sottoscrizione di accordi vincolanti fra le parti entro il termine del periodo di esclusiva, oltre che alle necessarie approvazioni degli organi societari competenti nonché alle autorizzazioni di carattere legislativo e regolamentare. Nexi fornirà adeguata informativa al mercato con modalità e tempistiche prescritte dalla normativa vigente. Al momento a Piazza Affari il titolo Nexi segna una flessione di oltre il 4% a 12,54 euro.