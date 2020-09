Nexi balza in testa al paniere Ftse Mib, Sia starebbe finalizzando contratto con Unicredit

Valeria Panigada 10 settembre 2020 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Nexi nel vortice della speculazione. Il titolo scatta in testa al paniere Ftse Mib di Piazza Affari con un balzo di oltre il 4% scambiando a un soffio della soglia dei 16 euro. A sostenere il titolo della paytech italiana sono alcune indiscrezioni riguardanti Sia, il partner con cui Nexi sarebbe in trattativa per una fusione. Secondo l'agenzia Bloomberg, Sia starebbe finalizzando un nuovo importante accordo sul contratto di processing con Unicredit. L'eventuale firma di un nuovo contratto eliminerebbe uno degli ostacoli alla fusione con Nexi e l'operazione, secondo Bloomberg, potrebbe quindi essere finalizzata nelle prossime settimane.