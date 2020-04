Mondadori: sprint del titolo, Fininvest voterà contro la distribuzione del dividendo

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Mondadori a Piazza Affari dopo che Fininvest ha annunciato che in assemblea voterà contro la distribuzione del dividendo, in quanto ritiene preferibile che in questa fase il gruppo dei libri preservi tutte le risorse necessarie. Allo stesso tempo però Fininvest ha proposto che il Cda di Mondadori possa valutare l'opportunità di convocare nel secondo semestre una nuova assemblea per eventualmente distribuire riserve. La notizia mette di buon umore il titolo che a Piazza Affari balza in avanti fin dai primi scambi: l'azione Mondadori segna un rialzo di oltre il 4% scambiando in area 1,32 euro.