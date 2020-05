Moncler sul fondo del Ftse Mib con oltre -2%, giù anche Ferragamo. Sul lusso pesano tensioni tra Hong Kong e Pechino

Valeria Panigada 22 maggio 2020 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Titolo del lusso in affanno oggi a Piazza Affari, con Moncler che scivola sul fondo del paniere principale Ftse Mib mostrando un ribasso di oltre il 2% in area 31,19 euro. Male anche Salvatore Ferragamo che cede l'1,9% a 10,22 euro. A pesare sul comparto sono le rinnovate tensioni tra Hong Kong e Pechino, dopo che il governo centrale cinese sarebbe pronto a imporre la legge di sicurezza nazionale alla ex-colonia britannica. Gli operatori dunque temono un ritorno dei disordini che avevano paralizzato la città nella seconda metà del 2019, e che da febbraio erano stati frenati dalla necessità di contrastare la diffusione del coronavirus."Gli impatti di questa notizia sul settore ci sembrano comunque marginali considerato che il peso di Hong Kong, storicamente al 6% circa del fatturato di settore, era già stato sostanzialmente dimezzato dalle proteste del secondo semestre del 2019 - sostengono da Equita - Inoltre, Hong Kong rimane comunque una piazza commerciale principalmente turistica, e pertanto già pesantemente impattata dalla mancanza di turismo legata all'emergenza Covid". Per queste ragioni, la sim milanese stima cali del 70-80%, senza nessun segnale di miglioramento recente.