Mercati: Value versus Growth? Meglio Difensivi versus Ciclici

Redazione Finanza 9 febbraio 2022 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

L’aggiustamento Value/Growth potrebbe essere quasi del tutto superato. E' il parere di Geoffroy Goenen, Head of European Equity di Candriam, che nel suo commento ai mercati ritiene più opportuno riposizionarsi sui titoli che sperimenteranno un'accelerazione dei ricavi e degli utili, grazie al segmento ad alto potenziale della loro attività o al loro ricorso all'innovazione."Riteniamo che queste aziende, nonostante il difficile contesto economico, continueranno a offrire valore e a generare una crescita intrinseca offrendo soluzioni a numerosi megatrend, come la transizione energetica, le nuove tecnologie sanitarie, la digitalizzazione e l'automazione", sostiene l'esperto."Sebbene l'analisi Value/Growth rimarrà molto importante per comprendere il contesto d’investimento nelle prossime settimane, riteniamo che gli investitori debbano guardare oltre - conclude - A nostro avviso, un fattore di investimento, che diventerà rapidamente fondamentale nel 2022, sarà la preferenza degli investitori per i titoli difensivi rispetto a quelli ciclici, piuttosto che il dibattito tra Value/Growth".