La nuova Alitalia potrebbe avere un capitale iniziale di 3 mld, Atlantia guarda a futuro Adr e festeggia

8 maggio 2020 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo di Atlantia a Piazza Affari. Il titolo scatta in avanti di oltre 6 punti percentuali, superando la soglia dei 14 euro a metà seduta. Il balzo potrebbe essere spiegato dagli ultimi sviluppi sulla vicenda Alitalia, principale operatore di ADR (la controllata da Atlantia) con circa il 35% dei passeggeri. Stando alle ultime notizie, la nuova Alitalia potrebbe avere un capitale iniziale di 3 miliardi di euro. Secondo il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il capitale della nuova compagnia aerea non potrà essere inferiore a 3 miliardi, se si vuole supportare un vero piano di rilancio nel trasporto aereo. Il decreto legge Cura Italia aveva stanziato 500 milioni per il salvataggio della società. Il Sole24Ore sottolinea comunque che non esiste ancora un piano industriale della nuova compagnia aerea che inizierà a volare da giugno. "Se confermata - commentano oggi gli analisti di Equita - si tratterebbe di una novità positiva (per ADR e quindi Atlantia, ndr), perché assicurerebbe visibilità ad una ripresa dell`attività di Alitalia superiore alle attese, visto l'obiettivo dichiarato dallo stesso ministro di evitare un ridimensionamento della compagnia aerea nazionale".