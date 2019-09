Italmobiliare passerà su segmento Star dal 24 settembre, via libera da Borsa Italiana

Valeria Panigada 17 settembre 2019 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Italmobiliare ha ricevuto da Borsa Italiana il via libera per l'ammissione alle negoziazioni sul segment Star, accettando la sua domanda presentata lo scorso 12 settembre. Attualmente le azioni sono quotate al MTA. Ilm passaggio sarà effettivo dal giorno 24 settembre. Italmobiliare ha incaricato Kepler Cheuvreux in qualità di specialist.