Green Power: da oggi vietati ordini senza limite di prezzo

Valeria Panigada 13 dicembre 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi non è consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni del Gruppo Green Power, quotate sul listino Aim Italia. Lo ha reso noto Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente in cui precisa che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. Ieri il titolo è balzato in avanti di oltre 14 punti percentuali a quota 4,3 euro.