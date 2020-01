Geox: ricavi calano del 2,9% nel 2019. Titolo soffre in Borsa

Alessandra Caparello 17 gennaio 2020 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Inforte flessione a Piazza Affari il titolo Geox che al momento segna -2,02% a 1,17 euro sulla scia dei risultati preliminari del trimestre e dell'esercizio. Nel dettaglio il gruppo operante nel settore delle calzature ha registrato ricavi consolidati nel 2019 a 805,9 milioni, in riduzione del 2,6% rispetto all’esercizio precedente (- 3,3% a cambi costanti). I ricavi realizzati in Italia, che rappresenta il 28,3% dei ricavi del Gruppo (29,0% nel 2018), si attestano a euro 228,5 milioni, rispetto a euro 239,8 milioni del 2018 (-4,7%). Tale trend è dovuto principalmente al canale multimarca e al canale franchising oggetto di razionalizzazione e ottimizzazione distributiva Per quanto riguarda la rete, nel 2019 ci sono state 14 chiusure nette.