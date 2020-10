Ftse Mib passa in positivo: si risveglia grazie a sorpresa Pil

Daniela La Cava 30 ottobre 2020 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio di giornata in calo, Piazza Affari mette in moto la ripresa grazie alla 'sorpresa Pil'. A Milano l'indice Ftse Mib viaggia ora in moderato rialzo dello 0,3% a circa 17.907 punti. Dopo la forte contrazione registrata nel corso del secondo trimestre 2020, sotto il peso dell'emergenza sanitaria, l'economia italiana registra un deciso recupero. Stando alla stima preliminare diffusa dall'Istat, nel terzo trimestre del 2020 il Prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha mostrato un aumento del 16,1% rispetto al trimestre precedente e una flessione del 4,7% in termini tendenziali.