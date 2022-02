Ftse Mib paga guerra Putin con crollo -4%. UniCredit e Pirelli -9%, tra i peggiori anche Intesa SanPolo

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2022 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari attaccata dai sell dopo l'attacco all'Ucraina sferrato dalla Russia di Vladimir Putin. Borse in preda agli smobilizzi in tutto il mondo. L'indice Ftse Mib cade di oltre -4%, esattamente del 4,22% a 24.858,56 punti (11.20 ora italiana). Titoli peggiori si confermano Pirelli e UniCredit, che crollano fino a -9% circa. Tonfo anche per Buzzi Unicem e Intesa SanPaolo. Intesa crolla di oltre -7%, Buzzi cede più dell'8%.