Ftse Mib, nuovo ribaltone: indice torna positivo con Wall Street

Daniela La Cava 19 marzo 2020 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta ad alta volatilitĂ per Piazza Affari e listini globali. Poco dopo essere scivolato in territorio negativo, l'indice Ftse Mib riprende quota e ora avanza di circa il 2% a 15.408 punti trascinato al rialzo anche dallo scatto in territorio positivo compiuto da Wall Street. In questo momento il Dow Jones sale dello 0,44%, mentre l'indice S&P 500 e il Nasdaq sono in rialzo rispettivamente dello 0,62% e del 2,5 per cento.