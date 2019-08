Ftse Mib apre in rialzo con bancari tonici. Focus su sviluppi crisi governo

Daniela La Cava 19 agosto 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana prende il via all'insegna degli acquisti anche a Piazza Affari, proseguendo i guadagni di venerdì scorso. A Milano, l'indice Ftse Mib ha iniziato la seduta in rialzo e a pochi minuti dall'avvio avanza di circa l'1% a 20.534,49 punti. In vetta si posiziona Tenaris che guadagna oltre il 2,7%, bene anche i bancari con Banco Bpm che sale di circa il 2,5%. Tra i migliori anche Cnh Industrial e Unicredit. Sul fondo del listino milanese con ribassi contenuti Hera (-0,17%).A sostenere gli scambi sono le speranze di un rilancio dell'economia, grazie al sostegno delle banche centrali. In Italia l'attenzione è tutta rivolta all'evoluzione delle vicende politiche. Domani è prevista l'assemblea di Palazzo Madama per le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla crisi politica in atto.