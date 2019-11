Fos: da oggi divieto di ordini senza limiti di prezzo dopo un debutto spumeggiante

Valeria Panigada 27 novembre 2019 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi non è consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni Fos, che ieri hanno debuttato a Piazza Affari, sul listino Aim Italia. Lo ha annunciato Borsa italiana attraverso un comunicato urgente, precisando che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. Ieri, nel suo primo giorno di quotazione, il titolo Fos è rimasto sospeso per eccesso di rialzo per gran parte della seduta per poi chiudere con un balzo del 44,44% a 3,25 euro rispetto ai 2,25 del prezzo di collocamento. Si tratta di una Pmi attiva nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di servizi e soluzioni digitali per la gestione e la protezione dei dati.