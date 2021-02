Fincantieri: titolo corre grazie all'outlook e prossimo ritorno dividendo

Valeria Panigada 26 febbraio 2021 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri prende il largo a Piazza Affari. In una seduta intonata in deciso ribasso a Piazza Affari, il titolo si muove controcorrente segnando un rialzo di oltre il 2% a 0,71 euro, grazie a un outlook migliore del previsto. La società di Trieste prevede un ritorno ai livelli di crescita pre-Covid già quest'anno, dopo aver subito un pesante impatto nel 2020 dalla pandemia da coronavirus, con una perdita di produzione del 20% rispetto a quanto programmato. In particolare, il gruppo stima per il 2021 ricavi in aumento del 25%-30% rispetto a quelli consuntivati nel 2020 (escluse le attività passanti), confermando le direttrici di crescita delineate prima della pandemia e un conseguente miglioramento della marginalità che si prevede attestarsi a valori prossimi al 7%. Non solo. Fiducioso della performance futura, il gruppo guidato da Giuseppe Bono si aspetta un ritorno alla distribuzione di un dividendo a partire dal 2022.