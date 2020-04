Fca accelera nonostante crollo immatricolazioni in Europa, titolo +4,5% su possibile riapertura al 27 aprile

Alessandra Caparello 17 aprile 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) a Piazza Affari. L'azione avanza di circa il 4,5%, nonostante il drammatico calo, peggiore del mercato, delle immatricolazioni in Europa a marzo. La casa automobilistica ha infatti registrato il mese scorso 27.300 auto immatricolate nell'area Ue+Efta+Uk, vale a dire il 74,4% in meno rispetto a marzo 2019, contro il -51,8% del mercato. Fca ha subito il crollo maggiore tra i principali produttori di auto. La sua quota di mercato si è quasi dimezzata, scendendo dal 6 al 3,2%. A sostenere il titolo Fca èl'indiscrezione raccolta da Il Messaggero secondo cui il governo potrebbe consentire la ripartenza delle aziende di alcuni comparti, tra cui quello auto e moda, già dal 27 aprile, in anticipo rispetto al 4 maggio, data attualmente indicata ufficialmente per la fine del lockdown.