Farmaè: parte roadshow per quotazione su AIM Italia, IPO attraverso aumento di capitale

11 luglio 2019

Scalda i motori per la quotazione sul segmento AIM Italia Farmaè, piattaforma omnicanale attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere con una quota di mercato del 28%.Farmaè – che ha chiuso il bilancio di esercizio 2018 con 24,8 milioni di euro di ricavi, registrando una crescita annua (CAGR) del 93,8% dal 2015, e punta ai 40 milioni nel 2019 – rappresenta una “media platform” il cui valore è riconosciuto e apprezzato dalle principali big pharma e beauty company, con cui sono stati definiti importanti accordi di partnership per definire mirate strategie commerciali e di marketing e comunicazione.Farmaè ha chiuso il bilancio di esercizio 2018 con 24,8 milioni di euro di ricavi, registrando una crescita annua (CAGR) del 93,8% dal 2015, e punta ai 40 milioni nel 2019 – rappresenta una “media platform” il cui valore è riconosciuto e apprezzato dalle principali big pharma e beauty company, con cui sono stati definiti importanti accordi di partnership per definire mirate strategie commerciali e di marketing e comunicazione. Oggi la società rende noto di aver presentato a Borsa Italiana che gestisce AIM Italia, la comunicazione di pre-ammssione. L'IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 7,5 euro e un massimo di 8,4 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money della Società compresa tra 33 milioni di euro e 37 milioni di euro. L’offerta si rivolge a investitori italiani ed esteri.“Siamo di fronte a una grande opportunità di crescita – commenta Riccardo Iacometti, fondatore e CEO di Farmaè – poiché la Borsa ci consentirà di sostenere i nostri piani di sviluppo, raccogliendo i capitali utili a consolidare la nostra leadership di mercato. Investimenti in logistica e nuove tecnologie, ampliamento dell’offerta prodotti, consolidamento della strategia omnicanale sono gli ambiti su cui vogliamo lavorare per incrementare il nostro vantaggio competitivo.”