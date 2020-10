Diasorin: quali impatti dalla doppia approvazione da parte della Fda americana?

Valeria Panigada 1 ottobre 2020 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha ottenuto una doppia autorizzazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) americana. La prima per il test sierologico IgM, disponibile su piattaforme Liaison XL, che è predisposto per riconoscere gli anticorpi sviluppati in risposta al SARS-CoV-2, così da distinguere se il paziente ha sviluppato l'infezione più o meno recentemente. La seconda invece riguarda la commercializzazione negli Usa di sei test per l'epatite B."Ci aspettiamo un impatto limitato su Diasorin (riguardo l'approvazione del test sierologico, ndr), considerando il calo della domanda per i testsierologici e il ridotto mercato di riferimento di questo tipo di test", commentano gli analisti di Equita che invece sull'autorizzazione dei tes per l'epattite B specificano: "Il mercato Usa delle epatiti e retrovirus (ex business banche sangue) è stimato in circa 500 milioni di dollari". la sim milanese mantiene il giudizio sul titolo DiaSorin fermo al gradino Hold (tenere in portafoglio) con target price a 149 euro. Questa mattina l'azione è tra le migliori del listino principale di Piazza Affari, segnando un progresso di oltre il 2% e scambiando in area 176,5 euro.