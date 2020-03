Cnh Industrial: tonfo del titolo in scia a dimissioni a sorpresa del Ceo e cambio Cfo

Valeria Panigada 23 marzo 2020 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Cnh Industrial a Piazza Affari. L'azione sprofonda di oltre 9 punti percentuali in area 5,11 euro, finendo sul fondo del listino principale. Il mercato non ha preso bene le dimissioni a sorpresa dell'amministratore delegato e il cambio del direttore finanziario, annunciati questa mattina. Il gruppo ha nominato Suzanne Heywood come Chief Executive Officer pro tempore, in aggiunta al suo ruolo di presidente del Consiglio stesso, per guidare il business attraverso l’attuale eccezionale periodo e fino a quando il nuovo amministratore delegato definitivo sarà stato identificato attraverso un processo di ricerca. Il consiglio di amministrazione ha raggiunto una decisione unanime e accettato le dimissioni da Ceo di Hubertus Mühlhäuser, che ha lasciato il gruppo con effetto immediato. Cnh Industrial ha anche nominato all’unanimità Oddone Incisa in qualità di Chief Financial Officer, in sostituzione dell'uscente Max Chiara, che rimarrà a disposizione per sostenere la transizione del nuovo direttore finanziario nel corso delle prossime due settimane. Come previsto, Cnh Industrial annuncerà i risultati del primo trimestre il prossimo 6 maggio.