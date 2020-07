Cautela a Piazza Affari: precipita Saipem, sotto lente bancari con Ops Intesa-Ubi

Daniela La Cava 29 luglio 2020 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Prudenza a Piazza Affari, come in tutta Europa. Seduta volatile per l'indice Ftse Mib che mostra una flessione dello 0,33% a 19.835 punti.I mercati guardano alla riunione della Fed, con le decisioni sui tassi attese per stasera, mentre prosegue senza sosta la stagione delle trimestrali. Tra gli appuntamenti di giornata c'è il meeting Fed dal quale non dovrebbero arrivare novità di rilievo, ma secondo gli esperti l'istituto guidato da Jerome Powell potrebbe rafforzare la propria forward guidance. In particolare, Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM, scrive: "Sebbene sia improbabile che la Fed annunci cambiamenti di politica monetaria - i tassi di interesse rimarranno ai livelli attuali mentre il tasso di acquisti di asset mensili rimarrà invariato - è probabile che la Fed decida di rafforzare la sua forward guidance. Insieme all'acquisto di asset, questa è la mossa di politica monetaria preferita per il futuro, considerato che è difficile che vengano attuate altre misure tra cui il controllo della curva dei rendimenti o l’adozione di tassi di interesse negativi".Sul Ftse Mib crolla Saipem di oltre l'8%, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari. A livello semestrale, Saipem ha evidenziato una perdita netta di 885 milioni di euro rispetto all'utile per 14 milioni di un anno prima sui cui pesano svalutazioni e oneri per 753 milioni di euro. Sotto la lente anche oggi il comparto bancario, con Intesa Sanpaolo e Ubi Banca in rialzo rispettivamente delllo 0,3% e delllo 0,84 per cento . L'Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi, in chiusura domani, ha visto le adesioni superare il 71%.UniCredit (-0.73%) si allinea alle raccomandazioni della Bce sul pagamento dei dividendi 2020. "A seguito della raccomandazione della Banca centrale europea (Bce), UniCredit conferma che non pagherà dividendi e non effettuerà riacquisti di azioni proprie nel 2020. Tale iniziativa non impatta i pagamenti di cedole su strumenti obbligazionari AT1 e CASHES", si legge nella nota del gruppo guidato da Mustier.Tra i migliori del Ftse Mib Nexi, ma anche Campari all'indomani della pubblicazione dei numeri del semestre. Ieri il gruppo del beverage ha comunicato che sta accelerando i programmi di trasformazione digitale ed e-commerce, rimanendo concentrati sulla nostra strategia di M&A, dopo un semestre in calo per effetto del Covid.