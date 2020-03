Brembo sospende il dividendo, titolo giù di oltre il 9%

Valeria Panigada 23 marzo 2020 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Brembo a Piazza Affari dopo che il gruppo ha deciso di sospendere la distribuzione del dividendo già approvata dal consiglio di amministrazione per il 2019. In una seduta intonata alle vendite, l'azione cede oltre 9 punti percentuali finendo in area 8 euro. Brembo ha deciso in via prudenziale di sospendere la distribuzione dei dividendi sugli utili 2019 già approvata il 9 marzo (circa 70 milioni che implicavano uno yield del 2,5%). Il dividendo sarà eventualmente proposto quando la crisi legata al Covid-19 sarà superata. La società ha inoltre ribadito che è difficile esprimere previsioni quantitative circa gli impatti del coronavirus, che si presume saranno di entità significativa nei primi trimestri del 2020."Se questa mossa è adottata da una delle società più virtuose del settore auto, sia in termini di margini che di struttura finanziaria riteniamo che possa essere seguita da molte altre", avvertono gli analisti di Equita sim che su Brembo mantengono un rating hold (tenere in portafoglio) con target price a 10,5 euro.