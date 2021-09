Bper: titolo scatta in testa al Ftse Mib, Fitch migliora i rating

Valeria Panigada 2 settembre 2021 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Scatto in avanti del titolo Bper in avvio a Piazza Affari. In una seduta all'insegna della cautela, il titolo si porta in testa al paniere principale Ftse Mib con un rialzo dello 0,9% in area 1,866 euro. Ieri Fitch ha migliorato il rating di lungo termine di Bper da BB a BB+, alzando inoltre il rating sui depositi da BB+ a BBB-, in area Investment Grade. La promozione riflette la solida posizione patrimoniale dell'istituto, il miglioramento dell'asset quality (NPE ratio al 5,7%) e i benefici in termini di posizionamento competitivo derivanti dall'acquisizione del ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo.