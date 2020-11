Bper schizza in vetta al Ftse Mib con rally +5%: per Goldman Sachs intravede margine rialzo +71%

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2020 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Bper in vetta al listino del Ftse Mib, dopo la nota dedicata alle banche italiane diffusa da Goldman Sachs: "Local Picture: 3Q lacklustre profitability priced in; capital build key for distribution. Buy UCG, ISP and Bper": ovvero "La debole redditività del terzo trimestre è prezzata nei titoli. Accumulazione di capitale fattore chiave per la distribuzione (di dividendi) Buy su UniCredit, Intesa SanPaolo e Bper".Gli analisti hanno confermato il buy su Bper Banca, con il target price rivisto al rialzo a 2,25 euro, dai precedenti 2,20 euro (+2,3%).Goldman Sachs intravede così un margine di rialzo di ben +71%, rispetto ai valori attuali dell'azione."Il nostro target sul prezzo incorpora un valore fondamentale ROTE/COE di 1,95 euro ponderato al 70%, e un valore M&A di 3 euro, ponderato al 30%", si legge nella nota.Le stime sull'eps del periodo 2021-24 sono state alzate del 7% in media, per riflettere i minori accantonamenti previsti per le perdite sui crediti.Bper guadagna a Piazza Affari di oltre +5%, a quota 1,41 euro. Nel report Goldman Sachs ha scritto che i progressi e in particolar modo l'avvento dei vaccini anti-Covid (recentemente annunciati da parte di Pfizer e Moderna), sono gli elementi che dovrebbero portare la Bce a dire basta al congelamento dei dividendi e delle operazioni di buyback.