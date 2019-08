Borse europee proseguono in calo, a Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,43%

Valeria Panigada 13 agosto 2019 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee proseguono la seduta odierna in territorio negativo sulle tensioni commerciali e geopolitiche. A metà seduta la piazza di Francoforte è la peggiore cedendo lo 0,80%, dopo la delusione per l'indice Zew, Parigi e Londra scivolano entrambe dello 0,45%. A Piazza Affari l'indice Ftse Mi segna una flessione dello 0,43% a 20.178 punti. Qui si guarda soprattutto alla crisi di governo e si attende la decisione del Senato, prevista oggi alle 18.00, in merito al calendario dei lavori.