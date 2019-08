Borse europee negative, fallito il tentativo di rimbalzo. Ftse Mib -0,23% a metà seduta

Valeria Panigada 12 agosto 2019 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee, Milano compresa, erodono i guadagni iniziali fallendo il tentativo di rimbalzo. A metà seduta tutti i listini del Vecchio continente mostrano segno meno: Francoforte è in calo dello 0,26%, Parigi cede mezzo punto percentuale, così come Londra. A Milano l'indice Ftse Mib scivola dello 0,23% in area 20.278 punti alle prese con la crisi di governo. Per l'Italia, gli scenari sullo sfondo sono le elezioni anticipate in autunno o un governo di transizione che assicuri la prossima manovra finanziaria.