Borse europee in leggero calo, sale attesa per inflazione Usa e avvio trimestrali

Valeria Panigada 13 ottobre 2021 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee ha aperto poco sotto la parità. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,3%. A Francoforte il Dax segna una flessione dello 0,20%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,50% e a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,5%. Gli investitori rimangono prudenti in attesa del dato sull'inflazione negli Stati Uniti e l'avvio della nuova stagione delle trimestrali a Wall Street.I mercati sono stati tormentati nelle ultime settimane dai timori per l'inflazione, amplificati dall'impennata dei prezzi dell'energia. Importante quindi il dato sull'inflazione Usa, in uscita nel primo pomeriggio italiano, che dovrebbe rimanere invariata al 5,3%, mentre quella core (escluse le componenti alimentari ed energia) dovrebbe salire al 4,1%. Gli operatori studieranno anche i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, che saranno pubblicati in serata.La seduta di oggi sarà caratterizzata anche dall'avvio della nuova stagione delle trimestrali Usa con le big del settore finanziario che pubblicheranno i conti del terzo trimestre. In particolare, oggi toccherà a JP Morgan, mentre domani sarà il turno di Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo.