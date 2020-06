Borse europee guadagnano terreno, a Piazza Affari Ftse Mib torna sopra i 19.000 punti

Valeria Panigada 12 giugno 2020 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee guadagnano nuovamente terreno, dopo l'incertezza iniziale e il tonfo della vigilia sui timori per la ripresa economica e per una seconda ondata di coronavirus negli Stati Uniti. A metà giornata l'indice Eurostoxx 50 avanza dell'1,68% e a Francoforte il Dax guadagna l'1,13%. A Parigi l'indice Cac40 si distingue come migliore listino del Vecchio continente mostrando un solido +2,12%. Anche Milano recupera dopo un avvio volatile con l'indice Ftse Mib che ora segna un progresso dell'1,4% tornando sopra i 19mila punti in area 19.078 punti. In testa al paniere principale di Milano corre Atlantia con un balzo di oltre 5 punti percentuali.