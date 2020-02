Borse europee aprono in ribasso, focus rimane su coronavirus

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio negativo, proseguendo la scia dei ribassi di inizio settimana. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 cede lo 0,72%. A Francoforte il Dax perde lo 0,95%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,58% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,40%. L’umore del mercato è ancora una volta dettato dagli sviluppi dell'emergenza coronavirus fuori dai confini cinesi, in particolare in Italia, il paese non asiatico più colpito da Covid-19. Oggi è previsto un discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde. In programma anche l'intervento del negoziatore per la Brexit Barnier davanti al Parlamento Ue.