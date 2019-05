Borse europee aprono con segno più nel tentativo di rimbalzo

Valeria Panigada 24 maggio 2019 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto in territorio positivo nel tentativo di rimbalzo da un giovedì nero. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,68%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,57% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,45%. Il contesto di mercato rimane comunque dominato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. L'amministrazione Trump ha fatto sapere intanto che starebbe valutando dazi su quelle economie che, a suo avviso, svalutano le loro monete per rendere le proprie esportazioni più competitive. La mossa, annunciata dal segretario al commercio Usa, Wilbur Ross, andrebbe a colpire la Cina, ma comporterebbe l'imposizione di tariffe più alte anche contro il Giappone, la Corea del Sud, l'India, la Svizzera e la Germania. Ma l'attenzione sarà rivolta alla vicenda Brexit, con l'ipotesi di dimissioni della premier inglese Theresa May.