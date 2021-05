Borsa di Milano positiva, prevale ottimismo per la ripresa. Scatto di Enel e DiaSorin

Valeria Panigada 21 maggio 2021 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Milano si muove in territorio positivo in avvio di questa ultima seduta della settimana, insieme agli altri listini europei, in scia alla buona performance di Wall Street. Gli investitori hanno relegato in secondo piano i timori che l'inflazione possa costringere la Fed a rivedere la sua politica monetaria, avviando il tapering. Su questi timore prevale l'ottimismo per la ripresa economica dopo un ulteriore calo delle richieste di sussidio di disoccupazione, al loro livello più basso dall'inizio della pandemia.In questo quadro, l'indice Ftse Mib segna nei primi minuti di contrattazione un progresso dello 0,2% in area 24.760 punti, proseguendo la sua rimonta dopo i ribassi nella prima parte d'ottava. Tra i titoli del paniere principale, in vetta Enel con un +0,9%, seguita a ruota da DiaSorin che guadagna lo 0,8% dopo aver annunciato questa mattina di aver lanciato un nuovo test per l'identificazione rapida delle mutazioni associate alle varianti Covid, inclusa quella indiana. Bene anche Stellantis con un +0,7%.Sul versante opposto, invece, si muove Atlantia con un -0,6%. Tra le banche, le peggiori sono Intesa e Mediobanca che cedono intorno allo 0,3%.