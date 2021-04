Borsa di Milano poco mossa, scatto di Pirelli e Atlantia. I titoli da monitorare oggi

Valeria Panigada 7 aprile 2021 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove cauta in un clima che rimane comunque favorevole grazie alle speranze di una ripresa dell'economia. Ieri il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita globale portandole a un +6% nel 2021 e a un +4,4% nel 2022. Oggi gli investitori seguiranno da vicino la pubblicazione degli indici Pmi definitivi nel settore servizi e, dopo la chiusura del mercato, i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve. Da monitorare anche i tassi sui Treasuries decennali che, dopo essere balzati fino al record da inizi 2020, all'1,77%, hanno ritracciato nella sessione di ieri, scendendo di 7 punti base all'1,65%.In questo contesto l'indice Ftse Mib di Piazza Affari è poco mosso segnando un rialzo dello 0,12% in area 24.790 punti. Tra i titoli del paniere principale, scatta in avanti Pirelli con un balzo dell'1,4%. Acquisti anche su Atlantia che sale dell'1,2% dopo che il gruppo spagnolo ACS ha confermato l'interesse per ASPI con l'obiettivo di creare un grande gruppo delle infrastrutture europeo. Bene anche Leonardo che avanza di quasi 1 punto percentuale.TRa i ribassi invece Moncler che cede l'1,9% scivolando sotto la soglia dei 50 euro, dopo lo sprint di ieri. Vendite anche su Prysmian e Stmicroelectronics che cedono entrambe poco più di 1 punto percentuale.