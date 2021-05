Borsa di Milano piatta, Ftse Mib rimane sopra 25.000 punti. Scatto di Atlantia, deboli le utility

Redazione Finanza 31 maggio 2021 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Milano rimane intorno alla parità, in una giornata in cui vede la piazza di Londra e Wall Street chiuse per festività e quindi priva di catalizzatori che indichino agli investitori la direzione da prendere in un contesto incerto tra la tenuta inflazione e la tanto attesa ripresa economica. Da monitorare oggi la pubblicazione delle nuove stime economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico(OCSE). Il resto della settimana sarà più ritmato con gli indici Pmi e l'inflazione nell'Eurozona, mentre dagli Stati Uniti verrà diffuso il rapporto sul mercato del lavoro.In questo contesto, l'indice Ftse Mib si muove intorno alla parità rimanendo sopra quota 25.000 punti in area 25.170 punti. Tra i titoli del paniere principale, si mette in evidenza Atlantia che scatta in testa con un balzo di circa 3 punti percentuali scambiando a 16,11 euro. Acquisti anche su Amplifon e Moncler, che salgono di quasi 1 punto percentuale. Quest'ultima prosegue la sua corsa di venerdì scorso.Sul fronte opposto, invece, scivolano sul fondo Enel e A2a con un calo intorno allo 0,7%. Deboli anche Mediobanca (-0,6%) e Leonardo (-0,6%).Al di fuori del paniere principale, si segnala Cattolica Assicurazioni che segna un rialzo del 12,7%, dopo che Generali ha lanciato l'Opa finalizzata al delisting, offrendo un corrispettivo di 6,75 euro ad azione.