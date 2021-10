Borsa di Milano negativa. Vendite su Stm, in controtendenza Amplifon

Valeria Panigada 4 ottobre 2021 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Milano imbocca la via dei ribassi, proseguendo la debolezza di venerdì scorso. Sui mercati rimane la preoccupazione per l'inflazione, mentre torna a scaldarsi il dossier Evergrande. I titoli dello sviluppatore immobiliare cinese sono stati sospesi oggi dalle contrattazioni della borsa di Hong Kong. La decisione è stata presa in contemporanea con la scadenza del pagamento dei bond emessi in dollari da Evergrande, del valore di $260 milioni. Sospesi dalle contrattazioni anche i titoli di Evergrande Property Services, dopo che la società ha reso noto in una nota che è imminente un annuncio "su una possibile offerta sulle azioni della compagnia". Idem per i titoli di un altro sviluppatore immobiliare cinese, Hopson, sulla scia di alcune indiscrezioni relative a "una importante transazione" con cui acquisterebbe le azioni di un'altra società. Secondo alcune indiscrezioni, l'oggetto della transazione sarebbe il 51% di Evergrande Real Estate, nell'ambito di un accordo di 40 miliardi di dollari di Hong Kong circa.In questo quadro, l'indice Ftse Mib poco dopo l'avvio cede lo 0,30% muovendosi in area 25.537 punti. Tra i titoli del listino principale, le vendite si concentrano su Stmicroelectronics (-1,6%). Male anche il settore del lusso con Ferrari e Moncler che perdono intorno allo 0,8%.Si muove in controtendenza invece Amplifon mostrando un +1%, dopo che venerdì scorso il gruppo ha comunicato il closing dell'acquisizione di Bay Audio in Australia. Bene anche Italgas e Campari, in rialzo dello 0,6%.