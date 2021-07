Borsa Milano positiva, Ftse Mib si porta a ridosso dei 25.000 punti. Scatto di Azimut e Ferrari

Valeria Panigada 23 luglio 2021 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Milano si muove in territorio positivo, insieme agli altri listini del Vecchio continente, all'indomani dell'annuncio accomodante e senza sorprese della Bce e in attesa della pubblicazione degli indici Pmi sulle attività del settore privato. "La comunicazione è un po' cambiata ma nella sostanza la Bce resta molto accomodante, mettendo un limite a eventuali rumors e speculazioni sul tapering", ha commentato Carsten Brzeski, global head of macro di ING.In questo contesto l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,7% poco dopo l'avvio, proseguendo i rialzi dei giorni scorsi e riportandosi a un soffio della soglia dei 25.000 punti, in area 24.987 punti. Tra i titoli del paniere principale di Piazza Affari, scatta in avanti Azimut con un +2,1%, seguita da Tenaris e Ferrari, in progresso dell'1,8%. Bene anche Leonardo che avanza dell'1,6%, rimbalzo dai ribassi di ieri.Pochi i segni meno. Scivolano sotto la parità soltanto Nexi con un -0,30% e Generali con un -0,20%. Sulla parità Telecom Italia con un -0,08%.