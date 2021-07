Borsa Milano positiva, Buzzi Unicem corre sul Ftse Mib

Valeria Panigada 7 luglio 2021 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Tentativo di rimbalzo per la Borsa di Milano che si muove in territorio positivo dopo i ribassi di ieri. I mercati attendono i verbali della riunione della Fed di giugno, in uscita questa sera. In particolare, gli operatori guarderanno alle possibili allusioni su un'eventuale stretta di politica monetaria da parte della banca centrale americana. Secondo alcuni esperti, le minute potrebbero dare spunti circa le tematiche di discussione per il tapering, in termini di tempistica e di modalità. L'attenzione sarà rivolta oggi anche alle nuove stime economiche della Commissione europea.In questo quadro, l'indice Ftse Mib di Piazza Affari mostra dopo poco l'avvio un progresso dello 0,8% in area 25.425 punti. Tra i titoli del paniere principale, si distingue Buzzi Unicem che corre in testa al listino con un +3,7% a quota 22,68 euro. La seguono, ma a distanza, Stellantis, Poste Italiane e Interpump con rialzi intorno all'1,4%. Sul fronte opposto, invece, scivolano sul fondo del paniere Telecom Italia, che prosegue i ribassi di ieri, e DiaSorin, che invece prende fiato all'indomani dei rialzi. I due titoli cedono rispettivamente un -0,2% e un -0,5%.