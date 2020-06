Banca Profilo ancora su di giri: titolo sospeso per eccesso di rialzo (+9,90%)

Valeria Panigada 8 giugno 2020 - 11:25

Prosegue il rally di Banca Profilo a Piazza Affari. Questa mattina il titolo ha segnato un balzo in avanti del 9,90% prima di essere sospeso temporaneamente per eccesso di rialzo. Borsa Italiana ha disposto che a partire da oggi non saranno consentiti ordini senza limiti di prezzo dopo che venerdì scorso il titolo era schizzato di oltre 26 punti percentuali. Su Banca Profilo si è scatenata la speculazione sul riassetto azionario, dopo la notizia che Sator Private Equity Fund sta studiando l'uscita dall'investimento fatto nel 2009. Il fondo ha comunicato di aver avviato, in coerenza con le proprie politiche di investimento e con l’imminente termine di durata del fondo, un processo finalizzato alla valorizzazione della partecipazione di controllo detenuta nella banca, pari al 53%.