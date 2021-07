Azimut: titolo si scalda, Barclays lo promuove a Overweight

Redazione Finanza 23 luglio 2021 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Azimut tra i migliori titoli del paniere Ftse Mib. Nella seduta di oggi a Piazza Affari l'azione della società del risparmio gestito si sta distinguendo mostrando un progresso del 2,2%, che la porta a quota 21,77 euro. Gli analisti di Barclays hanno promosso Azimut, portando il rating al gradino Overweight (sovrappesare) e il target price a 27 euro dal precedente 23,1 euro. "Pensiamo che ci sia stata una divulgazione limitata da parte della società sulle recenti operazioni di M&A e iniziative, e il loro contributo non si riflette pienamente nelle stime di consenso", spiegano gli analisti nel loro recente report. In particolare, Barclays fa riferimento alla partnership stretta con l'americana Sanctuary, che potrebbe dare un contributo importante alle entrate di Azimut. "Crediamo che tutte le nuove iniziative nell'ambito dell'alternative asset management supporteranno i volumi e le attività di Azimut - proseguono - e crediamo che una maggiore chiarezza e visibilità su questo aspetto faranno da catalizzatore per il titolo".