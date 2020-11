Autogrill: più vicina la vendita delle attività spagnole, intanto titolo balza su speranze vaccino

Valeria Panigada 24 novembre 2020 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Autogrill sarebbe sempre più vicina a una cessione delle sue attività in Spagna a favore di Areas. Lo riporta El-Confidencial, secondo cui le due società sarebbero in negoziazioni avanzate. Sempre secondo l'indiscrezione, le attività di Autogrill in Spagna contano per 60 punti vendita (aeroporti, ferrovie e autostrade) con un fatturato annuo di 80 milioni di euro (1-2% dei ricavi 2019 di gruppo e circa il 10% dei ricavi della divisione Europa esclusa Italia). In attesa di ulteriori dettagli, il titolo Autogrill balza in avanti a Piazza Affari, sulle speranze che l'arrivo di un vaccino entro fine anno o inizio 2021 possa riportare la normalità prima del previsto. L'azione festeggia così con un progresso di quasi 7 punti percentuali (+6,8%) in area 5,84 euro, tornando vicina ai livelli di inizio giugno. Dallo scorso 6 novembre (giorno dell'annuncio del vaccino Pfizer-BioNTech) l'azione è salita di quasi il 58%, dopo il crollo subito in seguito al lockdown primaverile.