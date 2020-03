Atlantia tra i peggiori del Ftse Mib: titolo -6% dopo rinvio ok bilancio Autostrade e rumor F2i

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2020 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Giornata pesante per il titolo Atlantia, che si conferma il titolo tra i peggiori del Ftse Mib dopo la notizia che riguarda la controllata Autostrade. Il titolo perde più del 6% scivolando a 17,65 euro, dopo la decisione del cda di Autostrade di modificare il calendario degli eventi societari, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ordinaria.Il cda ha deciso insomma di rinviare l'ok al bilancio, ritenendo opportuno valutare i riflessi sulla redazione del progetto di bilancio 2019 della conversione in legge del Decreto Milleproroghe.In una nota si legge che Aspi "ritiene che il rinvio possa consentire di eseguire le opportune valutazioni e acquisire quindi un quadro informativo il più possibile completo per la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato".L'esame del progetto di bilancio è stato fissato al 27 aprile mentre l'assemblea degli azionisti, che si riunirà in unica convocazione, è stata rimandata al 29 maggio.Intanto il Sole 24 Ore ha riportato alcuni rumor, secondo cui queste sono ore decisive per ore decisive "per capire se il negoziato tra Edizione-Atlantia e F2i sul riassetto di Autostrade per l'Italia proseguirà o se è destinato a saltare già nel corso del weekend".