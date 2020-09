Atlantia: 'verso newco funzionale a scissione Autostrade. Vendita diretta 88% rimane opzione'. Titolo -4%

Redazione Finanza 3 settembre 2020 - 16:16

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, ha deliberato, a seguito delle determinazioni assunte nella seduta del 4 agosto scorso, di procedere alla costituzione della società destinata a ricevere il compendio scisso, che includerà sino all'88% del capitale di Autostrade per l'Italia, e che sarà denominata 'Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.'". E' quanto si legge nel comunicato appena diramato da Atlantia, ancora in trattative con CdP sul futuro di Autostrade."La costituzione della società è funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e successiva quotazione in Borsa. La struttura dell'operazione e il progetto di scissione saranno sottoposti ad approvazione di un successivo Consiglio di Amministrazione di Atlantia. L'ipotesi di vendita diretta dell'intera quota dell'88% detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia S.p.A. permane quale alternativa all'operazione di scissione come già annunciato nel comunicato del 4 agosto 2020".Il titolo si conferma il peggiore del Ftse Mib, in perdita di quasi -4%: la vendita diretta, come emerge dal comunicato, rimane una valida opzione, ma la strada che la società è pronta a prendere è quella della scissione.Oggi pomeriggio, parlando nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cdp, il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri si è detto "moderatamente fiducioso che si arriverà a una soluzione, ma questo dipende dal negoziato. Sono fiducioso ma anche prudente in qualsiasi valutazione".Si tratta d'altronde di un negoziato che il titolare del Tesoro ha definito "complesso e delicato", anche considerando il fatto che "Altlantia ha proposto strutture alternative" e "sta proseguenedo con l'analisi di diverse opzioni sul tavolo"."E' necessario rispettare la massima riservatezza" - ha tenuto a precisare Gualtieri, visto che le questioni che si stanno affrontando "riguardano società emittenti, visto che Atlantia è quotata, e società fuori dal perimetro della Pubblica Amministrazione,come Cdp, di cui bisogna rispettare l'indipendenza".In definitiva, "si avrà piena contezza della definizione dell'operazione solo ad esito delle deliberazioni degli organi di Atlantia e Cdp".