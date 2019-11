Arterra Bioscience: da oggi vietati ordini senza limite di prezzo, dopo balzo di ieri

Valeria Panigada 20 novembre 2019 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi non è consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni Arterra Bioscience, dopo che ieri è balzata del 9,40% finendo a 4,54 euro. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente, precisando che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. Arterra Bioscience è specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e nel giorno del suo debutto a Piazza Affari, sul listino Aim Italia, avvenuto lo scorso 27 ottobre, è balzata in avanti del +32,69% a 3,45 euro.