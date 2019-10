Arterra Bioscience: da oggi vietati ordini senza limite di prezzo dopo debutto sprint

Valeria Panigada 29 ottobre 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Daoggi non sarà possibile immettere ordini senza limite di prezzo sulle azioni Arterra Bioscience. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente, precisando che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. La decisione è stata presa dopo che ieri Arterra Bioscience ha vissuto un debutto con il botto a Piazza Affari, sul listino Aim Italia. L'azione della Pmi specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie ha segnato nel suo primo giorno di quotazione un balzo in avanti di oltre il 31% in area 3,41 euro. Il prezzo di collocamento era stato fissato a 2,6 euro con controvalore del collocamento pari a 5,74 milioni.